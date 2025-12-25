Pandemi sonrası konut talebinde yaşanan patlama, kredi faiz oranlarındaki artış ve talep patlamasıyla fiyatlardaki orantısız yükseliş vatandaşların konuta erişimini oldukça zor hale getirdi. İktidarın enflasyonla mücadele kapsamında kredi musluklarını kısması sadece üreticileri özellikle konut sahibi olmak isteyen vatandaşları da derinden etkiledi. Kiralardaki fahiş artış sonrası çareyi ev sahibi olmakta bulan vatandaşlar kredi faizlerine ve yüksek fiyatlara takıldı.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜŞTE

Merkez Bankası’nın son dönemde faizi kademeli olarak düşürmesi kredi faizlerinin de düşmesinin önünü açtı. Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37,63'e düşerken, bu rakam 28 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki düşük rakam 1 Eylül 2023'te yüzde 35,69 şeklindeydi. En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu.

KREDİ KULLANIM ORANI DÜŞÜŞTE

Kredi faizlerinin düşüş göstermesine rağmen konut kredisi kullanan vatandaşların sayısında düşüş yaşandı.

Dünya’dan Hamide Hangül’ün haberine göre, son iki yılda konut kredisi kullanan kişi sayısı yaklaşık 431 bin kişi, son bir yılda ise 200 bin kişi azaldı. Böylelikle, Eylül 2023’te 1 milyon 997 bin 26 kişi olan konut kredisi kullananlar, bu yıl Eylül ayında 1 milyon 566 bin 377 kişiye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 725 bin 900 kişi vardı.

Konut kredisi kullanımının ise son bir yılda dalgalı bir seyir izlediği gözlemlendi. TBB 3. çeyrek verilerine göre, Haziran 2025’te 44 bin 775 kişi olan konut kredisi kullananların sayısı, Eylül 2025’te 54 bin 416’ya yükseldi. Böylelikle Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üç ayda, yeni konut kredisi kullananlar yaklaşık 10 bin kişi arttı.

Geçen yıl üç aylık aynı dönemde ise yaklaşık 15 bin kişi artış gösterdiği belirlendi. Geçen yıl Eylül-Aralık 2024 döneminde konut kredisi kullanan kişi sayısı 24 bin 272 kişi artışla 61 bine çıkarken, takip eden Aralık 2024-Mart 2025 döneminde 16 bin 419 kişilik sert düşüşle 44 bin 542 kişiye geriledi. Bu yıl Mart-Haziran 2025 dönemindeki artış sadece 133’te kalırken, takip eden Haziran-Eylül 2025 çeyreğinde 54 bin 416’ya yükseldi.

“FAİZ ORANLARI HÂLÂ YÜKSEK”

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada kredi faiz oranlarının yüksek seviyeyi koruduğunu belirterek faizdeki düşüşün geniş tabanlı bir talep patlaması oluşturmayacağını, kısmi bir nefes alma sağladığını anlattı.

Faizlerin zirve yaptığı dönemde bankaların "Konut kredisi veriyorsam, ya gerçekten çok kazanırım ya da hiç vermem" mantığıyla yaklaştığını dile getiren Hepşen, "Bugün ise yaklaşım biraz değişmiş görünüyor. Kredi musluğu açılmıyor ama kilit de tamamen kapalı değil. Faizdeki düşüş bu strateji değişiminin işareti." dedi.

Hepşen, mevcut oranlarla kredili alıcının kesin geri döndüğünün söylenemeyeceğini kaydederek, "Ancak krediyi tekrar hesaba katan bir alıcı profili oluşuyor. 'Hiç mümkün değil' noktasından, 'küçük bir krediyle' noktasına geçiliyor. Bu bile piyasa psikolojisi açısından önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.

İPTEKLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

Öte yandan TÜİK’in verileri de konut satışlarındaki durumu gözler önüne serdi. Buna göre kasım ayı itibari ile konut satışları bir önceki aya göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu. İpotekli konut satışları ise aylık bazda yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.