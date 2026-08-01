Konut kredisi çekecek vatandaşlar, bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Güncel kredi verilerine göre, bazı bankalar yüzde 2,70 seviyesinden başlayan faiz oranları sunarken, toplam geri ödeme tutarlarında da yüz binlerce liralık fark oluşabiliyor. İşte öne çıkan konut kredisi kampanyaları ve bankaların sunduğu güncel teklifler...
Ev sahibi olmak isteyenler için kritik liste: En uygun konut kredisi veren bankalar belli oldu
Konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için bankaların sunduğu kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarı kredi seçiminde en önemli kriterler arasında yer alırken en uygun konut kredisi veren bankalar belli oldu.Mina Kaymakçı
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Halkbank, listede en düşük faiz oranlarından biriyle dikkat çekiyor. Yüzde 2,70 faiz oranı sunan banka, 33.843 TL aylık taksit ve 2.047.135 TL toplam geri ödeme ile karşılaştırmadaki en avantajlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Albaraka Türk – Dijital Konut Finansmanı
Albaraka'nın dijital konut finansmanı kampanyasında finansman oranı %2,75 olarak yer alıyor. Krediyi kullananlar için 34.220 TL aylık ödeme hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı 2.069.761 TL seviyesinde bulunuyor.
Albaraka Türk – 3 Ay Ertelemeli Konut Finansmanı
Albaraka'nın 3 ay ertelemeli konut finansmanı seçeneğinde de finansman oranı %2,75 olarak uygulanıyor. Kampanyada aylık taksit 34.220 TL, toplam geri ödeme ise 2.069.761 TL olarak hesaplanıyor. Erteleme seçeneği nedeniyle ödeme planı ihtiyacına göre değerlendirilebiliyor.
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Akbank'ın "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasında faiz oranı %2,79 seviyesinde. Kredide aylık taksit tutarı 34.523 TL olurken, toplam geri ödeme 2.091.002 TL olarak öne çıkıyor.
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Yapı Kredi'nin konut kredisi paketinde faiz oranı %2,90 olarak uygulanıyor. Buna göre aylık taksit 35.362 TL, toplam geri ödeme ise 2.138.042 TL olarak hesaplanıyor.
Türkiye İş Bankası – Konut Kredisi
Türkiye İş Bankası'nın konut kredisi kampanyasında faiz oranı %3,10 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla aylık taksit 36.911 TL, toplam geri ödeme ise 2.231.196 TL olarak hesaplanıyor ve listedeki en yüksek geri ödeme tutarlarından biri olarak dikkat çekiyor.