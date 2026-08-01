Ev sahibi olmak isteyenler için kritik liste: En uygun konut kredisi veren bankalar belli oldu

Türkiye İş Bankası – Konut Kredisi

Türkiye İş Bankası'nın konut kredisi kampanyasında faiz oranı %3,10 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla aylık taksit 36.911 TL, toplam geri ödeme ise 2.231.196 TL olarak hesaplanıyor ve listedeki en yüksek geri ödeme tutarlarından biri olarak dikkat çekiyor.