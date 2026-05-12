Türkiye’de inşaat sektörü, artan malzeme fiyatları ve yükselen işçilik maliyetlerinin kıskacında. TÜİK tarafından paylaşılan Mart 2026 İnşaat Maliyet Endeksi verileri, sektördeki maliyet baskısının hem aylık hem de yıllık bazda sürdüğünü ortaya koydu.

İŞÇİLİK VE MALZEME EL YAKIYOR

Maliyet endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76 artarken, yıllık artış yüzde 27,24 olarak kayıtlara geçti. Verilerin detaylarına bakıldığında, işçilik maliyetlerindeki yıllık yüzde 30,07’lik artış dikkat çekti. Malzeme maliyetleri ise yıllık bazda yüzde 25,61 yükselerek müteahhitlerin ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşın belini büktü.

BİNA DIŞI YAPILARDA ARTIŞ YÜZDE 30’U DEVİRDİ

Mart ayının en çarpıcı verisi bina dışı yapılardan geldi. Yol, köprü ve diğer altyapı çalışmalarını kapsayan bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 30,46 arttı. Bu gruptaki malzeme maliyetlerinin yıllık artışı yüzde 30,09, işçilik maliyetleri ise yüzde 31,16 olarak gerçekleşti. Bu durum, kamu yatırımları ve altyapı projelerinin faturasının her geçen gün ağırlaştığını gösteriyor.

BİNA İNŞAATLARINDA DURUM AYNI

Konut ve iş yeri gibi bina inşaatı maliyetleri de mart ayında yıllık bazda yüzde 26,26 oranında yükseldi. Bina inşaatlarında işçilik maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 29,76 olurken, malzeme maliyetleri yüzde 24,17 seviyesinde gerçekleşti.