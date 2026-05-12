Adıyaman’da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma, aile yakınlarının da karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda 11 kişi yaralandı.

Kavga, merkez Sümerevler Mahallesi 1710 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kiracı ile ev sahibi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

Yaşanan arbede sırasında bir kadın bıçak darbesiyle, bir kız çocuğu ise taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Diğer 9 kişinin de sopa ve taş darbeleri nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek olayları kontrol altına aldı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.