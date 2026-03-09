Ekonomik kriz, maaş azlığı, artan kiralar sebebiyle ev sahibi kiracı kavgaları sürüyor. Ev sahibi- kiracı anlaşmazlığının son adresi İstanbul oldu. Kirasını aylarca ödemeyen ve "borcumu ödeyeceğim" diyerek ev sahibini oyalayan kiracıya karşı başlatılan hukuk mücadelesi mahkemeye taşındı.
Ev sahibi- kiracı anlaşmazlığında emsal karar
Mahkeme, İstanbul'da aylık 22 bin 500 TL olan kirasını ödemeyen ve "borcumu ödeyeceğim" diyerek aylar kazanan kiracının planını bozdu. Ev sahibi- kiracı anlaşmazlığında mahkemeden emsal karar çıktı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Milliyet'in haberine göre, ev sahibi ile kiracı arasında yaşananları Avukat Gizem Gonce anlattı. Gonce'nin aktardıklarına göre, mal sahibi Esenyurt'ta bulunan taşınmazını 1 Şubat 2023 tarihinde aylık 9.500 TL’ye kiraya verdi. Kira sözleşmesinde şartlar açıkça belirtilmiş olmasına rağmen kiracı, kira ödememeye başladı. Ev sahibi yasal yollara başvurularak soluğu Büyükçekmece İcra Müdürlüğü’nde aldı.
Biriken 4 aylık kira borcu (90.000) nedeniyle ev sahibi ilk icra takibi 30 Eylül 2024 tarihinde kiracıya bildirildi. O sırada evin aylık kira bedeli birikerek 22.500 TL'ye ulaştı.
Kiracı borcunu ödeyeceğini söylese de herhangi bir ödeme yapmadı. Borca da itiraz etmeyince de takip kesinleşti ve menkul, gayrimenkul ile banka hesaplarına haciz konuldu. Haziran ayı kira bedelinin ödenmemesi üzerine başlatılan ikinci icra takibi de 2 Aralık 2024 tarihinde tebliğ edilerek yine itirazsız kesinleşti.
Avukat Gonce'nin aktarımına göre, sürecin en kritik noktası 1 Şubat 2024 ile 1 Şubat 2025 kira dönemi (bir kira yılı) içerisinde, kiracının ödememe eylemi nedeniyle kendisine iki haklı ihtar gönderilmiş olması oldu. Türk Borçlar Kanunu'nun 352/2. maddesine dayanılarak 7 Şubat 2025 tarihinde tahliye davası açıldı.
Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda; 1 Şubat 2023 başlangıç tarihli sözleşmenin aylık 9.500 TL, yıllık ise 114.000 TL bedelli olduğu, kiraların her ayın 1. ve 5. günleri arasında ödenmesi gerektiği belirtildi.
Mahkeme, iki haklı ihtar sebebiyle davayı kabul ederek hem faiziyle birlikte kira alacaklarının ödenmesine hem de taşınmazın tahliyesine karar verdi.
Avukat Gonce ev sahibi- kiracı anlaşmazlıklarında genellikle icra takibi yapmadan, doğrudan 'ihtiyaç sebebiyle tahliye davası' açmayı düşünüldüğünü ifade ederek "kiracılar, kira bedellerini ödemediklerinde, Türk Borçlar Kanunu'ndaki 'iki haklı ihtar' kuralını işleterek icra takibi yapmak çok daha avantajlı. Bir aylık ödememe süresinin ardından bu yolla çok daha hızlı bir şekilde tahliye davası açılabiliyor ve sonuç alınabiliyor.” değerlendirmesi yaptı.
Ev sahibi- kiracı anlaşmazlığında emsal karar sosyal medyada da gündem oldu.