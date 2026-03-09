Avukat Gonce ev sahibi- kiracı anlaşmazlıklarında genellikle icra takibi yapmadan, doğrudan 'ihtiyaç sebebiyle tahliye davası' açmayı düşünüldüğünü ifade ederek "kiracılar, kira bedellerini ödemediklerinde, Türk Borçlar Kanunu'ndaki 'iki haklı ihtar' kuralını işleterek icra takibi yapmak çok daha avantajlı. Bir aylık ödememe süresinin ardından bu yolla çok daha hızlı bir şekilde tahliye davası açılabiliyor ve sonuç alınabiliyor.” değerlendirmesi yaptı.

Ev sahibi- kiracı anlaşmazlığında emsal karar sosyal medyada da gündem oldu.