Gelin bugün birbirimize karşı tamamen dürüst olalım. Şöyle arkamıza yaslanıp, elimizdeki o karton bardak kahveye ya da az önce sipariş verdiğimiz o "bir tık pahalı" yemeğe bakarak konuşalım. Son zamanlarda siz de fark ediyorsunuzdur. Etrafımızdaki herkes, hepimiz, sanki gizli bir anlaşma yapmış gibi küçük lükslerin peşinden koşuyoruz. Zor bir toplantıdan çıkınca hemen o pahalı çikolataya sarılıyoruz, hafta sonu bütçemizi biraz aşan o şık restoranda masa ayırtıyoruz ya da sırf kokusu bizi iyi hissettiriyor diye o tasarım mumu eve getiriyoruz.

Eskiden, yani bizim anne babalarımızın zamanında yetişkin olmanın kuralları çok net yazılmıştı. İşe girerdiniz, dişinizden tırnağınızdan artırır, birikim yapardınız. Önce o çok istenen araba kapının önüne çekilir, sonra da yıllarca sürecek bir borcun altına girilip o tapulu evin anahtarı cebe konurdu. Gelecek, sabrettiğinizde ve emek verdiğinizde size karşılığını veren, planlanabilir bir yatırımdı.

Peki ya şimdi? Bugün o eski usul büyük hayaller, çoğumuz için ulaşılması imkansız birer hayale dönüştü. Ev ve araba fiyatlarının geldiği nokta artık matematiksel bir rasyonaliteyle ya da sadece "tasarruf ederek" açıklanabilecek cinsten değil. İşte tam bu çaresizlik anında, kolektif psikolojimiz harika bir savunma mekanizması geliştirdi. Dünya literatüründe buna "Doom Spending" yani Kıyamet Harcaması diyorlar.

Büyüklerimiz hemen devreye giriyor tabii: "Her gün o kahveye para vermeseydiniz şimdi eviniz vardı!" Hadi hesabı birlikte yapalım. Bugün o kahveyi içmesek, o tatlıyı yemesek ve o parayı 10 yıl boyunca bir kumbaraya niyetine kenara koysak, günün sonunda elimize geçen para bir evin peşinatının yanından bile geçebiliyor mu? Maalesef hayır. İşte insan zihni tam olarak bu noktada çok rasyonel bir isyan başlatıyor: Madem o tapulu konutun kapısı bana hiç açılmayacak, o zaman ben de şu anın, bu masanın, bu lezzetin tadını çıkarırım.

Bu bir finansal cehalet ya da sorumsuzluk değil; bu düpedüz bir akıl sağlığını koruma yöntemi. Hayatın büyük alanlarında kontrolü kaybettiğimizde –kiralar uçtuğunda, faturalar büküldüğünde, kariyer basamakları belirsizleştiğinde– kendimize kontrol edebileceğimiz küçücük, konforlu vahalar yaratıyoruz. Bir evin tapusuna gücümüz yetmeyebilir ama o ünlü markanın rujunu sürerken ya da o gurme tabağı fotoğraflarken bu hayatın figüranı değil, başrolü gibi hissediyoruz. Kendimize parça parça, anlık mutluluklar kiralıyoruz.

Bizi tüketim çılgınlığıyla suçlayanlara şunu söylemek gerek:

Finansal sistem bizim elimizden geleceğe dair büyük rüyaları aldı. Biz de buna karşılık şimdiki zamanı parça parça yaşamaya başladık. Yarını satın alamayan bir nesil, bugünü kutluyor. Ve dürüst olalım; o şık restoranda hesabı öderken kalbimize saplanan o ufak sızı, otuz yıl boyunca ödenmesi gereken bir ev kredisinin ağırlığından çok daha çabuk geçiyor.

Madem dünya bu kadar hızlı dönüyor ve madem büyük resimdeki sonu değiştiremiyoruz, o zaman hayatı biraz daha katlanabilir kılmak için birbirimize bir kahve ısmarlayabiliriz bence.

Peki sizin bugün için seçtiğiniz o "küçük ödül" neydi?