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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Çağla Boz'dan alınan örneklerin incelemesi tamamlandı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu'nda Çağla Boz'dan alınan kan, saç ve idrar örnekleri incelendi.

Yapılan incelemenin ardından Boz'un uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Boz'un saç örneğinde kokain maddesi tespit edildiği aktarıldı.

2 KİŞİNİN DAHA TEST SONUCU BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testlerinin sonuçları da belli oldu.

Aydan Osmanlı'nın uyuşturucu testinin pozitif, Yeşim Yeşilçimen'in testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çağla Boz hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Boz'un evinde yaptığı aramada hassas terazi ele geçirildiği belirtilmişti.