İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra uzun süre ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Ev hapsi tedbirinin kaldırılmasıyla göreve dönmesi beklenen Başa’nın açığa alma süresi, ilgili bakanlık tarafından iki ay daha uzatıldı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan Başa’nın avukatı Kerem Donat, karara tepki göstererek görevden uzaklaştırmanın artık geçici bir önlem olmaktan çıktığını söyledi. Donat, daha önceki uzatma kararlarının ev hapsi gerekçesine dayandırıldığını hatırlatarak, bu fiili engelin Kasım 2025’te kaldırıldığını vurguladı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZALANDIRMA ARACI OLARAK KULLANILAMAZ

Görevden uzaklaştırmanın cezalandırma aracı olarak kullanılamayacağını belirten Donat, bu durumun ölçülülük ilkesini ihlal ettiğini ifade etti.

“Bugün gelinen noktada uygulanan tedbir, kamu hizmetini korumaya değil, fiilen bir cezalandırmaya hizmet etmektedir” diyen Donat, kararın masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını dile getirdi.