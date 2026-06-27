Türkiye’de bir ev genci portresi çizmek için neredeyse herkesin materyali var. Lise bitmiş, üniversite hayaliyle girdiği sınavlarda istediği puanı alamamış, belki bir bölüme kaydolmuş ama derslere pek gitmiyor. Ya da fakülte bitmiş 25-32 yaş aralığında, hâlâ bekar, evde anne-babanın üstüne. Onun için cep telefonu ve sosyal medya günün en büyük meşgalesi. Arada kısa süreli, düşük maaşlı işlerde çalışmış, nitelikli bir meslek edinmemiş. SGK’sı yok, genel sağlık sigortası borcu birikmiş. Biriktirdiği para yok, malı mülkü yok. En büyük yatırımı taksit taksit aldığı akıllı telefon. Ev işlerinden de bihaber. İş başvurularından yorulmuş, umudunu kaybetmiş. Bu tablo, tek bir gencin dramını değil, aslında toplumsal ve kuşaksal bir yarayı gösteriyor.

Üniversite mezunu işsizlik ayrı bir facia. Her yıl on binlerce genç diploma alıyor ama iş bulamıyor. Eğitim sistemi ezberci, pratikten uzak. Müfredat iş dünyasının ihtiyaçlarıyla örtüşmüyor. Mesleki eğitim hor görülüyor, üniversite bitir dayatması gençleri diploma enflasyonuna sürüklüyor. Özel sektör nitelikli eleman bulamayınca ya ithal ediyor ya da ucuz işgücüyle idare ediyor. Sonuçta hem gençler mutsuz, hem ekonomi verimsiz.

Sosyal medya bu tablonun en büyük suç ortağı. Ev genci sabah kalkıyor, telefon eline geçiyor. Gerçek hayattaki yetersizlik, sanal dünyada telafi ediliyor. Dopamin döngüsü kuruluyor… Kısa vadede beğeni ve aşağı yukarı kaydırılan ekranlarla geçen saatler… Uzun vadede beceri gelişimini, disiplini, sosyalleşmeyi öldürüyor. Aileler de çaresiz: “Oğlum/kızım evde otursun, dışarıda ne yapacak?” mantığıyla gençleri daha da eve hapsediyor. Oysa 30’lu yaşlara gelmiş bir insanın temel ev işlerini bilmemesi, kendi hayatını idame ettirememesi, ağır bir bağımsızlık eksikliğidir.

Niteliksiz işgücü üretkenliği düşürüyor. Tasarruf oranı düşük, yatırım ortamı dar. Gençler tüketim çılgınlığına kapılıyor ama üretimde yer almıyor. SGK ve GSS borçları birikiyor; ileride emeklilik sistemi üzerinde devasa bir yük oluşturacak. Daha vahimi, bu gençler umutsuzluk ve öfkeyle doluyor. Bizim gibi genç nüfusu hâlâ avantaj olan bir ülkede bu potansiyeli heba etmek, stratejik bir hata.

Ebeveynleri görece daha istikrarlı bir dönemde büyüdü; iş bulmak, evlenmek, ev sahibi olmak daha mümkündü. Bugün ise enflasyon, konut fiyatları, pahalılık gençleri iyice umutsuzlaştırıyor. Uzun süre üretimden kopan birey yalnızca gelirini değil, özsaygısını da kaybetmeye başlıyor. İş arama motivasyonu azalıyor, başarısızlık korkusu büyüyor ve her geçen yıl yeniden hayata karışmak daha da zorlaşıyor. Evlilik yaşı yükseliyor, doğurganlık düşüyor.

Gelecekte yaşlanan bir toplumla karşı karşıya kalacağız. Nitelikli işgücüyle beslenemeyen ekonomi, rekabet gücünü kaybeder. Yabancı yatırımcı sadece ucuz işçi için gelmez; nitelikli, yenilikçi, disiplinli eleman arar. Hele de otomasyon ucuz işçiliğin yerini her geçen gün daha da hızlı doldururken vasıfsızlığı sürdürmek olanaklı değildir. Bizde ise ev genci profilinin yaygınlaşması, bu yarışı karşılamaktan uzak.

Çözüm kolay değil ama imkânsız da değil. Öncelikle eğitim reformu şart. Mesleki liseleri güçlendirmek, stajı zorunlu ve nitelikli hale getirmek, üniversite kontenjanlarını işgücü ihtiyacına göre belirlemek gerekiyor. Gençlere erken yaşta beceri eğitimi verilmeli. Dijital okuryazarlık, yabancı dil, temel finans, girişimcilik. Devlet, KOSGEB ve İŞKUR üzerinden mikro-işletme desteklerini artırmalı. Küçük girişimlere düşük faizli kredi, kira desteği, vergi muafiyeti sağlanmalı. Sosyal medya bağımlılığını azaltmak için bilinçlendirme kampanyaları ve alternatif spor-kültür faaliyetleri teşvik edilmeli.

Ailelere de büyük görev düşüyor. Gençleri aşırı korumak yerine sorumluluk vermeli. Ev işlerine alıştırmak, harçlık yerine küçük işler buldurmak, başarısızlık karşısında pes etmemeyi öğretmek gerek. Gençlerin kendisi de değişmeli. Kısa dönemli düşük maaşlı işleri aşağılamak yerine basamak olarak görmek önemli. Hatta ve hatta gönüllü işlere bile katılmak ufuk açıcı olabilir.

Bu mesele sadece bireysel değil, millî bir meseledir. Nitelikli işgücü üretemezsek, demografik bonusu avantaja çeviremezsek, orta gelir tuzağından çıkamayız. Devlet, özel sektör ve sivil toplum el ele vermeli. Yoksa yarın 30’unda hâlâ evde oturan milyonlar değil, sisteme yük olan, amaçsız, kitleleşmiş bir kuşak ile yüzleşeceğiz. Ev genci, aslında toplumun aynasıdır. O aynaya bakıp sorunu nasıl çözeceğimizi düşünmek zorundayız.

Sorularınız için e-posta adresi: hkaganoyken@gmail.com