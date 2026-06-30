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Kaynak: İHA

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ev eşyalarının arasına gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

EV EŞYALARININ ARASINA GİZLEMİŞ

Araçta bulunan ev eşyaları arasında yapılan detaylı aramada, koliler ile eşyaların arkasına özenle gizlenmiş 144 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.