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Kaynak: DHA

İstanbul Maltepe’de önceki gün ev sahibi ile kiracı arasında çıkan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin ise yaralanmasına yol açan kanlı kavganın perde arkası aydınlanıyor. Dehşet veren olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, katil zanlısının evinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda adeta bir cephanelikle karşılaşan güvenlik güçleri, olayla ilgili şok edici detaylara ulaştı.

İstanbul Maltepe’de 20 yıldır kiracı olarak oturduğu dairenin sahipleri Osman Akyol ve Nursen Akyol çiftine silahlı saldırı düzenleyen 63 yaşındaki Mehmet Taşkaya, iki kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıda avukat Emir Ali Spor da yaralanırken, şüphelinin geçmişte hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Kan donduran olayın perde arkasındaki 500 bin dolar detayı ise soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.



Kiracı Mehmet Taşkaya'nın (63) açtığı ateşte ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol (61) yaşamını yitirdi, bir avukat ağır yaralandı. Saldırgan özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Ev sahiplerinin Almanya'da yaşadıkları, bina ile 20 yıldır Mehmet Taşkaya'nın ilgilendiği öğrenildi. İstanbul Maltepe'de dün öğle saatlerinde kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti.

AVUKAT YARALANDI

63 yaşındaki kiracı Mehmet Taşkaya ile ev sahibi Osman Akyol (61) ve Nursen Akyol (61) çifti arasında tartışma çıktı. Olay esnasında silahını çıkaran Mehmet Taşkaya çifte ateş açtı.

Olayda Akyol çifti hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor ise yaralandı. Mehmet Taşkaya'nın 20 yıldır binaya sahip çıktığı, binadaki daireleri kiraya verdiği ve kiralarını topladığı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN 500 BİN DOLAR DETAYI

Taşkaya'nın ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı belirtildi. Öte yandan saldırganın "hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı" suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyol çiftinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, tüfek, biber gazı ve fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet T.'nin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda evde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.