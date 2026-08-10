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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bartın'da aynı evde yaşayan iki kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Kozcağız beldesine bağlı Bakraçboz köyünde yaşayan 55 yaşındaki Osman Togo, evin bahçesinde ölü bulundu.

Olayla ilgili Togo'nun ev arkadaşı A.B. gözaltına alındı.

CESEDİ BAHÇEDE BULUNDU

İddiaya göre A.B. ile Osman Togo arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B.'nin eline geçirdiği çekiçle Togo'nun başına vurduğu ve daha sonra cesedi evin bahçesine taşıdığı öne sürüldü.

Togo'nun üzerinin ağaç dallarıyla örtüldüğü iddia edildi.

A.B.'nin ev arkadaşını öldürdüğünü söylediği bir yakınının jandarmaya haber vermesi üzerine ekipler adrese gitti.

Jandarma ekipleri bahçede Osman Togo'nun cansız bedenini buldu.

EV ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ekipler, A.B.'yi Boğaz mevkisinde yakalayarak gözaltına aldı. A.B.'nin boğazına sarılı halde halat bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

Togo'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Gözaltına alınan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Togo'nun boğularak mı yoksa başına aldığı çekiç darbeleri sonucunda mı hayatını kaybettiği yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

A.B.'nin daha önce de adam yaralama ve kavga gibi çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ve cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Tokat'ın Pazar ilçesi Dereköy nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Osman Togo'nun bir süredir A.B. ile birlikte seyyar satıcılık yaptığı ve aynı evde yaşadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.