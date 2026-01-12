Türkiye'de artan ekonomik krizle birlikte barınma sorunu yurttaşların kanayan yarası haline geldi. Ev almak artık dar gelirli yurttaşlar için hayallerden bile çıkarken kiracılık da lüks oldu.

Naki Bakır Dünya gazetesindeki yazısında Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki kira artış uçurumunu yazdı.

Bakır yazısında, OECD verilerine değinerek, "Veriler, barınma sorununun Türkiye’de artık istisna değil, yapısal bir krize ve kirada oturmanın adeta lüks tüketime dönüştüğünü göste­riyor" dedi

İşte Naki Bakır'ın 'Türkiye'de kiracılık lüks oldu' başlıklı yazısındaki ilgili bölüm:

"2025 yılında kiralar OECD ortalamasında yüzde 6,8, Türkiye’de yüzde 77,1 arttı. 2015-2025 döneminde OECD ortalamasında yüzde 48,9 olan kira artışı, Türkiye’de yüzde 1.457,7’ye ulaştı.

Türkiye, 2025 yılı ve son on yıldaki kira artışlarında OECD ortalamasını yaklaşık ona kat­larken, en yakın ülkeyle arada­ki fark bile uçurum niteliğin­de bulunuyor. Veriler, barınma sorununun Türkiye’de artık istisna değil, yapısal bir krize ve kirada oturmanın adeta lüks tüketime dönüştüğünü göste­riyor. Aşırı yüksek kiralar so­rununda gelinen aşama, sade­ce yasal düzenleme ile değil; enflasyonla mücadele, konut arzı ve diğer düzenlemelerin birlikte yürütülmesini gerek­tiren acil bir reform paketi ih­tiyacının sinyalini veriyor.

ARTIŞ HIZ KESTİ AMA HALA YÜKSEK

OECD’nin üçer aylık dö­nemler bazında belirlediği ki­ra endeksine göre Türkiye’de kiralar önceki çeyreklere gö­re 2025 ilk çeyrekte yüzde 15,5, ikincide yüzde 14,15, üçüncü çeyrekte yüzde 12,21 artarken, son çeyrekte artış yüzde 9,63’e geriledi. 2025’in son çeyreği itibarıyla 2024’ün son çeyre­ğine göre artış yüzde 62,3 oldu.

Ancak 2025’in dört çey­rek endekslerinin ortalaması 2024’ün ortalamasına oranlan­dığında cari kira artışının yüzde 77,1 olduğu belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksine (TÜ­FE) göre 2025’de on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 olan enflasyonla indirgenirse, Türkiye’deki yıllık reel kira artı­şı yüzde 31,3’e denk geliyor.

Aynı hesaba göre kiralar, OECD ülkeleri içinde Türki­ye’nin en yakın takipçisi olan İz­landa ve Yunanistan’da nomi­nal bazda yüzde 9,9, Macaris­tan’da yüzde 9,8 artış gösterdi. Geçen yıl en düşük kira artışları ise yüzde 0,5’le Japonya, yüzde 0,8’le Güney Kore ve yüzde 1’le Finlandiya’da gerçekleşti.

Dört çeyrek ortalamalarına göre yıllık kira artışı OECD or­talamasında yüzde 6,8 düzeyin­de oluştu. Ortalamadan yakla­şık 10 kat daha fazla kira artışı yaşayan Türkiye, OECD ortalamasını da yükseltti.

TÜRKİYE'DE KİRALAR NEDEN KONTROLDEN ÇIKTI?

Bakır, kiralardaki artışın sebeplerini ise şöyle sıraladı:

"1- Yüksek ve kalıcı enflasyon: Kira artışlarının ana zemini genel fiyat istikrarsızlığı oluşturdu. Enflasyon kronik hale geldi. Kira, enflasyona karşı sigorta işlevi kazandı.

2- Konutta nitelik ve erişim sorunu: Üretilen konutların önemli kısmı orta–üst gelir grubuna hitap etti. Kiracı talebinin yoğun olduğu ucuz ve orta segment ihmal edildi. Sosyal konut üretimi, artan nüfus ve hane sayısına yetişemedi. Sonuç: Talep çok, uygun arz yetersiz.

3- Göç, demografi ve hane bölünmesi: Suriyeli ve diğer göçmenler kira talebini büyüttü. Gençlerin geç evlenmesi ve boşanma oranlarındaki yükseliş tek kişilik hane sayısı artırdı. Nüfus artış hızı düşmesine rağmen daha fazla eve ihtiyaç doğdu.

4- Faiz politikası ve “kiraya yönelen talep”: Uzun süre düşük tutulan faizler konut fiyatlarını şişirdi. Sonrasında gelen sert faiz artışı satın almayı imkânsızlaştırdı. Ev alamayan geniş kitle kiraya yüklendi. Bu da kiraları yukarı iten ikinci bir dalga yarattı.

5- Konut yatırım aracına dönüştü: Konut, Türkiye’de artık barınma değil, değer saklama aracı oldu. Döviz, altın ve borsa oynaklığında “en güvenli liman” algısı, yatırımcı nezdinde konutu öne çıkardı. Boş tutulan veya kısa dönemli kiraya verilen evler arttı. Arz fiilen daraldı.

6- Kira düzenlemeleri ters tepti: Yüzde 25 kira artış sınırı gibi müdahaleler, mevcut kiracıyı korurken, yeni kiraları sıçrattı. Ev sahipleri ilk kiralamada fiyatı aşırı yükseltti. Piyasa, “eski kiracılar – yeni kiracılar” şeklinde ikiye bölündü.

7- Maliyet şoku; inşaat ve bakım: İnşaat maliyetleri (demir, çimento, işçilik) katlandı. Aidat, bakım, vergi giderleri yükseldi. Ev sahibi, maliyeti kiraya yansıttı."

