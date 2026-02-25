Yeniçağ Gazetesi
Ev alırken metrekare tuzağına dikkat edin: Gerçek tapuya bakınca anlaşılabiliyor

Gayrimenkul satışında birkaç fırsatçı tapudaki işleme kadar satılacak evin metrekaresini brüt üzerinden hesaplama gerçekleştiriyor. Uzman isimler ise gerçeğin tapuda yazılı net tutarla karşılaştırınca ortaya çıktığını söylüyor.

Son zamanlarda gayrimenkul satışında bazı fırsatçılar, tapudaki işleme kadar satılacak evin metrekaresini brüt üzerinden hesaplama gerçekleştiriyor.

Otopark, asansör gibi ortak alanları da hesaba katarak bu işlemi yapıyor. Gerçek ise tapuda yazılı net tutarla karşılaştırınca bambaşka çıkıyor.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, tapu işlemlerinde en önemli ayrıntıyı görmezden geliyor. Gözden kaçan net-brüt bilgileri ciddi maddi kayıplara sebep olabiliyor.

Bazı ilanlarda yer alan dairenin gerçek metrekaresi arasında farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Bazı ev sahibi, lanı hazırlarken ortak alanları da metrekareye dahil edip daha büyük bir daire vaadiyle yanıltıcı bilgi verebiliyor.

Örneğin ilanda net 100 metrekare olan bir daire ekspertizi yapıldığında 75 metrekare olarak belirlenebiliyor. Uzmanlar, bu tür farklar olduğunda sözleşmeden dönme hakkının kullanılması gerektiğini öneriyor.

NTV'de yer alan haberde; konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın cayma hakkı, kaporasının iade hakkı hatta tazminat hakkının bile doğabileceğinin altını çizen Aşa, "Ayıplı mal, ayıplı hizmet statüsüne giriyor” şeklinde konuştu.

