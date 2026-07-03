Ev alıp satacaklar dikkat: Konut piyasasında bu hileye son

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından hazırlanan Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi, emlak sektöründe şeffaflığı sağlama ve düşük tapu beyanlarının önüne geçme hedefiyle devreye alınıyor. Yapay zeka destekli altyapısıyla parsel ve bağımsız bölüm bazında gerçek piyasa değerlerini saptayacak sistem, ilan sitelerindeki fahiş ve sahte fiyat uygulamalarına karşı yürütülen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hamlesinin yeni bir ayağını oluşturuyor.
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Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi sistemi, ilan fiyatı ile gerçek değer arasındaki makası kapatarak taşınmazlarda yapay zeka destekli adil değerleme dönemini başlatıyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, sistemin sağlayacağı faydaları değerlendirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, adil ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sisteminin kurulacağını duyurmuştu. Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşların yatırımlarına dair tüm verilere bu platformdan erişebileceğini belirterek, uygulamanın 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da, 2027 yılının ortasında ise 81 ilde tamamen faaliyete geçeceğini açıkladı.
Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yeni sistemin sektöre getireceği köklü yenilikleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı. Mevcut düzende aynı sokaktaki benzer konutlar arasında dahi milyonlarca liralık fiyat uçurumları yaşandığını aktaran Araç, şu bilgileri paylaştı:
"Yeni kurulacak sistemle birlikte tapu kayıtları, kadastro bilgileri, imar planları, mimari projeler, arsanın özellikleri, ulaşım imkânları, sosyal donatılar, bölgedeki gerçek satış fiyatları ve taşınmazın değerini etkileyen birçok kriter tek bir veri havuzunda toplanacak. Böylece her taşınmaz için bilimsel verilere dayanan bir değer haritası oluşturulacak. Bu sadece bir fiyat belirleme sistemi değildir. Aynı zamanda gayrimenkul sektörünün dijital hafızası olacaktır.”
Mevcut piyasada değer tespitinin genellikle hatalı veya eksik bilgi içeren emsal satışlara dayandırıldığını ifade eden Şenay Araç, yeni altyapı sayesinde gerçek satış rakamlarının doğrudan kayıt altına alınacağını ve böylece çok daha sağlıklı değerleme raporlarının hazırlanabileceğini vurguladı.
Tapuda satış bedellerinin düşük gösterilmesinin uzun yıllardır vergi kaybına ve kayıt dışılığa yol açtığına değinen Araç, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi ile bu işlemlerin yakından izleneceğini belirtti. Tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerler üzerinden hesaplanmasının uzun vadede piyasada adil bir rekabet ortamı yaratacağını söyleyen uzman, sistemin kullanım alanlarını şu şekilde sıraladı:
Kamulaştırma bedellerinin belirlenmesi,
Mahkemelerdeki bilirkişi raporları,
Bankaların ekspertiz süreçleri,
Belediyelerin imar ve planlama çalışmaları,
Kentsel dönüşüm projeleri,
Yatırımcıların bölge analizleri.
Doğru bilgiye dayanmayan fiyatlamaların hem vatandaşa hem de yatırımcıya zarar verdiğini belirten Şenay Araç, projenin spekülatif fiyat artışlarını engelleyeceğini ifade etti. Sistemin başarısı için veri girişinin doğruluğu, sürekli güncellenmesi ve kurumlar arası ortak altyapı kullanımının kritik olduğunu ekleyen Araç, sözlerini şöyle tamamladı:
yapıya kavuşacak. Yapay zekâ destekli değerleme sistemleri, dijital tapu uygulamaları, güvenli ödeme sistemleri ve Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi birlikte çalıştığında artık gerçek değerin gizlenmesi çok daha zor olacak.Ben her zaman şunu söylüyorum: Gayrimenkulde en önemli unsur güvendir. Güven ise doğru bilgiyle başlar. Doğru bilginin olduğu yerde gerçek değer ortaya çıkar. Gerçek değerin olduğu yerde ise hem vatandaş hem sektör hem de devlet kazanır.”