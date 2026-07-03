Ev alıp satacaklar dikkat: Konut piyasasında bu hileye son

yapıya kavuşacak. Yapay zekâ destekli değerleme sistemleri, dijital tapu uygulamaları, güvenli ödeme sistemleri ve Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi birlikte çalıştığında artık gerçek değerin gizlenmesi çok daha zor olacak.Ben her zaman şunu söylüyorum: Gayrimenkulde en önemli unsur güvendir. Güven ise doğru bilgiyle başlar. Doğru bilginin olduğu yerde gerçek değer ortaya çıkar. Gerçek değerin olduğu yerde ise hem vatandaş hem sektör hem de devlet kazanır.”