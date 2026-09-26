Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem
Ev alıp satmayı planlayan milyonları ilgilendiren yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.
Ev alıp satacaklar dikkat: İlanlarda bu şart değişiyor
Gayrimenkul ilanlarında sistem değişiyor. Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni modelle ilanlar ile yetkilendirme sözleşmeleri birbirine bağlanacak, sözleşmesi sona eren taşınmazın ilanı otomatik olarak yayından kalkacak. Güvenli ödeme sistemi için de yeni adım atılacak.Kaynak: Diğer
Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem
EİDS’nin kapsamı genişletilecek
Yeni modelle yalnızca ilan verme yetkisinin değil, taşınmaz sahibi ile emlak işletmesi arasındaki yetkilendirme sözleşmesinin de elektronik ortamda doğrulanması hedefleniyor.
İlan ile sözleşme birbirine bağlanacak
Planlanan sistemde taşınmaz için verilen ilan ile emlak işletmesinin yetkilendirme sözleşmesi doğrudan eşleştirilecek.
Sözleşme biterse ilan da kalkacak
Yetkilendirme sözleşmesinin iptal edilmesi halinde buna bağlı emlak ilanının da sistem tarafından otomatik olarak yayından kaldırılması planlanıyor.
Eski ilanların önüne geçilecek
Böylece emlak işletmesinin pazarlama yetkisi sona ermesine rağmen taşınmaz ilanının internet sitelerinde kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yabancı maliklere ayrı doğrulama
Çalışmanın bir diğer bölümünde yabancılara ait taşınmazlar bulunuyor. Bu ilanlar için ayrı bir doğrulama mekanizması oluşturulması üzerinde duruluyor.
İstisnalar yeniden ele alınacak
Tapu kaydı bulunmayan bazı taşınmazlar ile yabancı maliklere ait taşınmazlarda uygulanan farklı ilan yöntemlerinin de yeni sistem kapsamında gözden geçirilmesi bekleniyor.
Ödeme sisteminde de değişiklik
Düzenleme yalnızca ilanlarla sınırlı olmayacak. Gayrimenkul satışlarında para transferinin daha güvenli yapılmasını sağlayacak bir ödeme altyapısının kullanılması da planlanıyor.
Para ve tapu devri eş zamanlı olacak
Özellikle yüksek bedelli satışlarda, mülkiyet devri ile ödemenin eş zamanlı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Böylece alıcı ve satıcı açısından ödeme risklerinin azaltılması amaçlanıyor.
Uygulama takvimi beklenecek
Yeni modelle sahte ve yetkisiz ilanlar ile dolandırıcılık ve kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayacağı takvimin netleşmesi bekleniyor.