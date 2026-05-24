Konut kredisi kullanımında hayati önem taşıyan "Enerji Kimlik Belgesi" (EKB) üzerinden dönen büyük vurguna devlet dur dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bankalardan yüksek miktarda kredi alabilmek için binaların enerji sınıfını sahte belgelerle A veya B gösteren fırsatçılara ve gerçeğe aykırı rapor düzenleyen şirketlere savaş açtı. Yeni yönetmelik taslağına göre, usulsüzlük yapan firmaların yetki belgeleri "ihtarsız" iptal edilecek ve tam 5 yıl boyunca sektöre adım atamayacaklar.
Ev alacaklar ve kredi çekecekler dikkat: Bakanlıktan sahte enerji belgesi operasyonu: Yakalanan firmalara 5 yıl men cezası
Türkiye’de gayrimenkul ve bankacılık sektörünü doğrudan etkileyen çok kritik bir hukuki düzenleme için düğmeye basıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, binaların enerji performansını olduğundan yüksek göstererek finans piyasalarında sahte avantaj sağlayan kişi ve kurumlara karşı "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı hazırladı. Düzenleme, özellikle konut kredisi değer oranlarını (LTV) doğrudan manipüle eden "Sahte Enerji Sınıfı Belgesi" şebekelerini tamamen çökertmeyi hedefliyor.
VURGUNUN NEDENİ BELLİ OLDU: "YÜZDE 90 KREDİ AVANTAJI"
Sabah Gazetesi'nin haberine göre piyasadaki bazı fırsatçıların neden sahte belgeye başvurduğu, bankaların yeşil konut projelerine sağladığı finansman ayrıcalıklarında saklı. Mevcut bankacılık sisteminde binaların enerji kimlik sınıfı, çekilecek kredinin miktarını doğrudan belirliyor:
A ve B Enerji Sınıfı: Yüksek verimli bu kategorideki konutlara, ev değerinin yüzde 85 ila 90'ına kadar devasa bir kredi imkanı sunuluyor.
C Enerji Sınıfı: Standart verimlilik kabul edilen bu binalarda kredi oranı yüzde 80 seviyesinde kalıyor.
D ve Altı Enerji Sınıfı: Enerji savurganı bu binalarda ise bankaların kredi değer oranları bıçak gibi kesilerek çok daha düşük seviyelere çekiliyor.
İşte tam bu noktada, daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen bazı yapı sahipleri ile gerçeğe aykırı belge düzenlemeye yetkili bazı firma ve uzmanların ortaklaşa "sahte evrak" üreterek bankaları ve devleti yanılttığı tespit edildi.
İHTAR YOK: 5 YIL BOYUNCA KEPENK KAPATACAKLAR!
Yeni yaptırım modeline göre süreç şu şekilde işleyecek:
"Yapılan denetimlerde veya bankaların ihbarları sonucunda, bir binaya olduğunun dışında, gerçeğe aykırı enerji kimlik belgesi düzenlediği saptanan ya da yanıltıcı bilgi verdiği belirlenen firma ve kişilere hiçbir şekilde ikinci bir şans veya ihtar verilmeyecek. İlgili kurum ve kişinin yetki belgesi anında, tek kalemde iptal edilecek. Sertifikası elinden alınan bu kişiler, 5 yıl boyunca yeniden sertifika başvurusunda bulunamayacak ve sektörel faaliyet yürütemeyecek."
ÖLÇÜM CİHAZLARINA KAREKOD VE KALİBRASYON AYARI
Taslak kapsamında sadece belgeler değil, binalarda enerji verimliliği ölçümü yapan teknik cihazlar da sıkı takibe alınıyor. Yetkili firmaların kullandığı tüm ölçüm cihazlarının yılda en az bir kez kalibre edilmesi ve bu kalibrasyon belgelerinin karekodlu olması zorunlu hale getirilecek.
Böylece geçmişe dönük sahte ölçüm verisi girilmesinin de teknik olarak önüne geçilecek.