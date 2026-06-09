Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat

Gıdanın ardından en temel ihtiyaç olarak öne çıkan barınma ve konut edinimi hedefi, TCMB anketlerine de yansıyor. Endeksa verilerine göre Mayıs 2026'da Türkiye genelindeki ortalama metrekare satış fiyatı 40 bin 486 TL olarak ölçülse de konut talebinin yüksek olduğu bazı büyükşehirlerde bu rakam asgari ücretin altında seyrediyor.