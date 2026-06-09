Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat

Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat

Türkiye genelinde Mayıs 2026 itibarıyla ortalama konut metrekare satış fiyatı 40 bin 486 TL ile asgari ücretin üzerinde gerçekleşirken, 8 büyükşehirde ise metrekare fiyatlarının asgari ücretin altında kaldığı belirlendi.

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 1

2026 yılının ilk yarısı tamamlanmak üzereyken, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Resmi makamlardan yapılan açıklamalar herhangi bir ara zammın gündemde olmadığına işaret ederken, ocak ayından mayıs sonuna kadar geçen süreçte alım gücü yüzde 16,6 oranındaki enflasyona maruz kaldı.

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 2

Asgari ücret, yıl başında yüzde 27 oranında zamla 28 bin 75 TL'ye yükselirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26 olarak revize etti. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarında en büyük payı yüzde 29,3 ile konut ve kira giderleri oluşturuyor.

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 3

Gıdanın ardından en temel ihtiyaç olarak öne çıkan barınma ve konut edinimi hedefi, TCMB anketlerine de yansıyor. Endeksa verilerine göre Mayıs 2026'da Türkiye genelindeki ortalama metrekare satış fiyatı 40 bin 486 TL olarak ölçülse de konut talebinin yüksek olduğu bazı büyükşehirlerde bu rakam asgari ücretin altında seyrediyor.

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 4

Türkiye gazetesinin haberine göre konut piyasasında metrekare satış fiyatı 28 bin 75 TL olan asgari ücretin altında kalan illerin ağırlıklı olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü. Mayıs 2026 itibarıyla bu şehirlerdeki fiyatlar şu şekilde sıralandı:

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 5

Malatya: 21 bin 672 TL/m²

Şanlıurfa: 22 bin 193 TL/m²

Mardin: 22 bin 515 TL/m²

Kayseri: 22 bin 664 TL/m²

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 6

Erzurum: 23 bin 966 TL/m²

Kahramanmaraş: 25 bin 286 TL/m²

Hatay: 26 bin 98 TL/m²

Gaziantep: 27 bin 41 TL/m²

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 7

Bu illerin yanı sıra Konya, 29 bin 95 TL'lik metrekare fiyatı ile asgari ücretin hemen üzerinde bir grafik sergiledi. Türkiye'nin en pahalı konut piyasasına sahip şehirlerine bakıldığında ise Muğla ve İstanbul, asgari ücretin iki katını aşan fiyatlarıyla öne çıktı. En yüksek fiyatlı ilk 5 şehir şu şekilde listelendi:

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 8

Muğla: 83 bin 29 TL/m²

İstanbul: 63 bin 184 TL/m²

Antalya: 54 bin 541 TL/m²

Çanakkale: 52 bin 41 TL/m²

İzmir: 51 bin 917 TL/m²

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Ev alacaklar dikkat: Konut piyasasında şaşırtan liste! O 8 şehirde fiyatlarda ezber bozan fırsat - Resim: 9

Listede yer alan Çanakkale, büyükşehir statüsünde bulunmamasına rağmen Türkiye genelindeki pahalılık sıralamasında ilk 5 şehir arasına girerek dikkat çekti.

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Kaynak: Diğer
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