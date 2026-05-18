Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen organizasyonda Bulgaristan temsilcisi Dara, “Bangaranga” adlı şarkısıyla 516 puan toplayarak birinciliği elde etti. Ancak yarışmanın ardından en çok konuşulan konu, İsrail’in halk oylamasında yürüttüğü iddia edilen “organize oy kampanyası” oldu.

Wiener Stadthalle’de düzenlenen final gecesi, siyasi protestoların gölgesinde geçti. İsrail’in yarışmaya katılımını protesto eden İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda etkinlikte yer almazken, İsrailli sanatçı Noam Bettan performansı sırasında seyircilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi.

Jüri ve halk oylarının açıklanmasının ardından İsrail 343 puanla ikinci sırada yer alırken, Romanya 296 puanla üçüncü oldu. Ancak sonuçlardan çok, halk oylamasına yönelik ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in Eurovision oylamalarını etkilemek için yıllardır kapsamlı dijital kampanyalar yürüttüğü öne sürüldü. New York Times’ın finansal veriler ve çevrim içi reklam çalışmaları üzerine hazırladığı araştırmada, İsrail’in 2018’den bu yana Eurovision tanıtımları için 1 milyon doların üzerinde bütçe kullandığı iddia edildi. Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da süreci desteklediği ileri sürüldü.

New York Post ise özellikle diaspora grupları ve çevrim içi reklam ağları üzerinden organize çalışmalar yapıldığına dikkat çekti. İddialara göre kullanıcıların farklı platformlardan birden fazla kez oy vermeye yönlendirildiği belirtildi.

Tepkilerin büyümesi üzerine Avrupa Yayın Birliği (EBU), oylama sisteminde yeni düzenlemelere gitti. Buna göre hükümet destekli üçüncü taraf kampanyalar yasaklanırken, bir kişinin kullanabileceği maksimum oy sayısı 20’den 10’a indirildi.

Müzik eleştirmeni Prof. Dr. Michael Kuyucu da halk oylamasının yarışma sonuçlarında büyük rol oynadığını belirterek, çevrim içi oy sisteminin organize kampanyalara açık olduğunu ifade etti. Kuyucu, diaspora gruplarının koordine edilerek yüksek sayıda oy kullanılmasının mümkün olduğunu ve bunun ciddi bütçeler gerektirdiğini söyledi.

Öte yandan yarışma, boykot çağrılarının etkisiyle izlenme oranlarında da düşüş yaşadı. İtalya’da Eurovision’un ilk yarı finalini izleyenlerin sayısı geçen yıla göre ciddi şekilde azalırken, Hollanda’da reytinglerin yüzde 42 düştüğü açıklandı. İngiltere, İsveç ve Belçika’da da yüz binlerce izleyici kaybı yaşandığı bildirildi.