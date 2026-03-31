Güney Kore, Tayland ve Filipinler’in de yer aldığı 10 ülkenin yayıncıları katılımı onayladı. Yarışmanın resmi sitesinde, ilerleyen süreçte katılımcı sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

Katılımcı ülkeler önce kendi ulusal seçimlerini gerçekleştirecek, ardından büyük final Bangkok’ta yapılacak ve 14 Kasım’da canlı yayınlanacak.

1956’da başlayan Eurovision, dünyanın en uzun soluklu uluslararası müzik organizasyonlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

Avrupa Yayın Birliği tarafından düzenlenen yarışmanın direktörü Martin Green, 70. yıl kutlamaları kapsamında Asya açılımının kültürel açıdan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Artan nüfus, ekonomik büyüme ve dijitalleşme, Asya müzik sektörünün gelişimini hızlandırdı. Küresel şirketlerin yatırımları artarken, Asyalı ve Batılı sanatçılar arasındaki iş birlikleri de çoğaldı.

Bölgenin en güçlü popüler kültür unsurlarından biri olan K-pop, dünya genelinde etkisini artırmaya devam ediyor. Tayland’da ise buna karşılık gelen T-Wind akımı öne çıkıyor.

Hindistan’ın katılımı henüz kesinleşmezken, açıklanan ülkeler arasında Bangladeş, Butan, Kamboçya, Laos, Malezya, Nepal, Filipinler, Güney Kore, Tayland ve Vietnam yer alıyor.

Yarışmanın Asya versiyonu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar favori ülkeleri için destek mesajları paylaşırken, bazıları Çin ve Japonya’nın neden listede olmadığını sorguladı.

Eurovision’da şarkıların özgün olması ve canlı performans şartı bulunuyor. Aynı kuralların Asya versiyonunda uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.

Yarışma, ABBA ve Celine Dion gibi dünyaca ünlü isimlerin kariyerinde önemli rol oynadı. Geçtiğimiz yıl organizasyonu yaklaşık 163 milyon kişi izledi.

Ancak yarışma zaman zaman siyasi tartışmaların da odağında yer aldı. Bu yıl Viyana’da düzenlenecek etkinlik, bazı ülkelerin boykot kararlarıyla gündeme geldi. Rusya ise 2022’den bu yana organizasyona katılamıyor.

Türkiye, yarışmaya son olarak Can Bonomo ile katılmış, 2003’te ise Sertab Erener ile birincilik elde etmişti.

Daha önce de Asya versiyonu için girişimler yapılmış ancak başarı sağlanamamıştı. Bu yeni organizasyon, Voxovation ve S2O Productions ortaklığında hayata geçirilecek.