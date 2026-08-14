Bulgaristan'ın Burgaz kenti 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacağını duyurdu, konaklama fiyatları fırladı.
Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL
2027 Eurovision Şarkı Yarışması’nın Bulgaristan Burgaz’da düzenleneceği açıklanınca kentte konaklama fiyatları tavan yaptı. Tesislerin yüzde 99’unun dolduğu komşuda, sahil ve merkezdeki dairelerin gecelik ücretleri 4 bin euroyu aştı.Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs 2027 tarihlerinde kimi yerlerde gecelik ücretler 4 bin euroyu aşarken, kentteki tesislerin yüzde 99'u saatler içinde doldu.
Bulgaristan'ın Karadeniz sahilindeki Burgaz şehrinin Mayıs 2027'deki dev organizasyona ev sahipliği yapacağının ilan edilmesiyle birlikte kentteki turizm sektöründe olağanüstü bir fiyat artışı yaşandı.
Resmî açıklamanın hemen ardından online rezervasyon platformlarında yoğun bir hareketlilik oluştu.
Yarışmanın gerçekleştirileceği 11-15 Mayıs tarihleri aralığında Burgaz'daki konaklama alanlarının yaklaşık yüzde 99'unun rezervasyonları kapandı veya tesisler tamamen doldu.
Fiyat rekorları özellikle sahil şeridine ve şehir merkezine yakın konumdaki otel ve dairelerde görüldü.
Sahil bölgesi tesislerinde 13-15 Mayıs tarihlerini kapsayan üç gecelik konaklama bedelleri 12 bin euroya (yaklaşık 664 bin lira) kadar tırmandı.
Özel promosyonlarla bu tutar geçici olarak 9 bin euroya düşürülürken, 10 bin euro seviyesindeki bazı ilanlar kısa sürede yayından kaldırıldı veya rezerve edildi.
Şehir merkezi ve kıyı dairelerinde üç gece için istenen ücretler 4 bin 290 euro (gecelik ortalama 1.430 euro) ile 2 bin 780 euro (gecelik ortalama 927 euro) arasında değişim gösterdi.
Bütçeye daha uygun görülen oda ve dairelerde dahi üç gecelik paket fiyatları yaklaşık 1.950 euroya, yani gecelik 650 euro seviyesine ulaştı.