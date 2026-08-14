Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL

Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL

2027 Eurovision Şarkı Yarışması’nın Bulgaristan Burgaz’da düzenleneceği açıklanınca kentte konaklama fiyatları tavan yaptı. Tesislerin yüzde 99’unun dolduğu komşuda, sahil ve merkezdeki dairelerin gecelik ücretleri 4 bin euroyu aştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 1

Bulgaristan'ın Burgaz kenti 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacağını duyurdu, konaklama fiyatları fırladı.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 2

Mayıs 2027 tarihlerinde kimi yerlerde gecelik ücretler 4 bin euroyu aşarken, kentteki tesislerin yüzde 99'u saatler içinde doldu.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 3

Bulgaristan'ın Karadeniz sahilindeki Burgaz şehrinin Mayıs 2027'deki dev organizasyona ev sahipliği yapacağının ilan edilmesiyle birlikte kentteki turizm sektöründe olağanüstü bir fiyat artışı yaşandı.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 4

Resmî açıklamanın hemen ardından online rezervasyon platformlarında yoğun bir hareketlilik oluştu.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 5

Yarışmanın gerçekleştirileceği 11-15 Mayıs tarihleri aralığında Burgaz'daki konaklama alanlarının yaklaşık yüzde 99'unun rezervasyonları kapandı veya tesisler tamamen doldu.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 6

Fiyat rekorları özellikle sahil şeridine ve şehir merkezine yakın konumdaki otel ve dairelerde görüldü.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 7

Sahil bölgesi tesislerinde 13-15 Mayıs tarihlerini kapsayan üç gecelik konaklama bedelleri 12 bin euroya (yaklaşık 664 bin lira) kadar tırmandı.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 8

Özel promosyonlarla bu tutar geçici olarak 9 bin euroya düşürülürken, 10 bin euro seviyesindeki bazı ilanlar kısa sürede yayından kaldırıldı veya rezerve edildi.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 9

Şehir merkezi ve kıyı dairelerinde üç gece için istenen ücretler 4 bin 290 euro (gecelik ortalama 1.430 euro) ile 2 bin 780 euro (gecelik ortalama 927 euro) arasında değişim gösterdi.

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Eurovision adresi açıklandı, komşuda fiyatlar fırladı: 3 gecesi tam 660 bin TL - Resim: 10

Bütçeye daha uygun görülen oda ve dairelerde dahi üç gecelik paket fiyatları yaklaşık 1.950 euroya, yani gecelik 650 euro seviyesine ulaştı.

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