Eurovision 2026 daha şarkılar açıklanmadan bile izlenmeye başladı. Viyana Belediye Sarayı’nda düzenlenen yarı final kura çekimi, Avusturya’nın ulusal kanalı ORF 1’de canlı yayınlandı.

Açıklanan verilere göre kura yayını ortalama 84 bin izleyiciye ulaştı. Yayın, günün en çok izlenen programları arasına girerken, Eurovision sezonunun ilk adımı bile büyük ilgi topladı.

Kura çekiminde, doğrudan finalden katılacak ülkelerin hangi yarı finalde oy kullanacağı da belirlendi. Asıl sahne sıralaması ise şarkılar açıklandıktan sonra netleşecek.

Eurovision 2026 yarı finallerinin Mayıs ayında yapılması bekleniyor. Yarışmanın bu yıl da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemesi şimdiden kesin gibi.