Jüpiter’in uydusu Europa, uzun süredir Güneş Sistemi’nde yaşam barındırma ihtimali en yüksek gökcisimlerinden biri olarak görülüyor. Buz tabakasının altında dev bir okyanus bulunduğu düşünülen uydu, bu özelliğiyle bilim dünyasının odağında yer alıyor.
Europa’da yaşam umudu zayıflıyor mu: Bilim insanlarından dikkat çeken bulgular
Yeni bir bilimsel çalışma, Jüpiter’in uydusu Europa’da yaşam için kritik olan jeolojik koşulların bulunmayabileceğini ortaya koydu. Araştırma, suyun tek başına yeterli olmayabileceğine işaret ediyor.
Ancak Nature Communications’ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Europa’nın okyanus tabanında yaşam için gerekli tektonik ve volkanik faaliyetler büyük ölçüde bulunmuyor. Washington Üniversitesi’nden Paul Byrne ve ekibi, uydunun kaya çekirdeğinin zamanla soğuduğunu ve deniz tabanının jeolojik açıdan durağan olduğunu belirledi.
Araştırmacılar, Dünya’daki yaşamın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan hidrotermal bacalara benzer yapıların Europa’da oluşmasının zor olduğunu vurguladı. Ayrıca Jüpiter’in Europa üzerindeki gelgit etkisinin, yaşam için gerekli enerjiyi üretmekte yetersiz kaldığı ifade edildi.
Buna rağmen bilim insanları, Europa’nın tamamen gözden çıkarılmaması gerektiğini belirtiyor. NASA’nın 2024’te fırlattığı Europa Clipper uzay aracının 2030’da uyduda yapacağı yakın geçişlerin, bu sorulara daha net yanıtlar vermesi bekleniyor.
Çalışma, Independent Türkçe ve uluslararası bilim platformlarında da geniş yer buldu.