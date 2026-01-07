Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Europa’da yaşam umudu zayıflıyor mu: Bilim insanlarından dikkat çeken bulgular

Europa’da yaşam umudu zayıflıyor mu: Bilim insanlarından dikkat çeken bulgular

Yeni bir bilimsel çalışma, Jüpiter’in uydusu Europa’da yaşam için kritik olan jeolojik koşulların bulunmayabileceğini ortaya koydu. Araştırma, suyun tek başına yeterli olmayabileceğine işaret ediyor.

Haberi Paylaş
Europa’da yaşam umudu zayıflıyor mu: Bilim insanlarından dikkat çeken bulgular - Resim: 1

Jüpiter’in uydusu Europa, uzun süredir Güneş Sistemi’nde yaşam barındırma ihtimali en yüksek gökcisimlerinden biri olarak görülüyor. Buz tabakasının altında dev bir okyanus bulunduğu düşünülen uydu, bu özelliğiyle bilim dünyasının odağında yer alıyor.

1 4
Europa’da yaşam umudu zayıflıyor mu: Bilim insanlarından dikkat çeken bulgular - Resim: 2

Ancak Nature Communications’ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Europa’nın okyanus tabanında yaşam için gerekli tektonik ve volkanik faaliyetler büyük ölçüde bulunmuyor. Washington Üniversitesi’nden Paul Byrne ve ekibi, uydunun kaya çekirdeğinin zamanla soğuduğunu ve deniz tabanının jeolojik açıdan durağan olduğunu belirledi.

2 4
Europa’da yaşam umudu zayıflıyor mu: Bilim insanlarından dikkat çeken bulgular - Resim: 3

Araştırmacılar, Dünya’daki yaşamın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan hidrotermal bacalara benzer yapıların Europa’da oluşmasının zor olduğunu vurguladı. Ayrıca Jüpiter’in Europa üzerindeki gelgit etkisinin, yaşam için gerekli enerjiyi üretmekte yetersiz kaldığı ifade edildi.

3 4
Europa’da yaşam umudu zayıflıyor mu: Bilim insanlarından dikkat çeken bulgular - Resim: 4

Buna rağmen bilim insanları, Europa’nın tamamen gözden çıkarılmaması gerektiğini belirtiyor. NASA’nın 2024’te fırlattığı Europa Clipper uzay aracının 2030’da uyduda yapacağı yakın geçişlerin, bu sorulara daha net yanıtlar vermesi bekleniyor.
Çalışma, Independent Türkçe ve uluslararası bilim platformlarında da geniş yer buldu.

4 4
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro