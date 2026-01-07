Europa’da yaşam umudu zayıflıyor mu: Bilim insanlarından dikkat çeken bulgular

Ancak Nature Communications’ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Europa’nın okyanus tabanında yaşam için gerekli tektonik ve volkanik faaliyetler büyük ölçüde bulunmuyor. Washington Üniversitesi’nden Paul Byrne ve ekibi, uydunun kaya çekirdeğinin zamanla soğuduğunu ve deniz tabanının jeolojik açıdan durağan olduğunu belirledi.