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EuroLeagu'in 7. haftasında iki Türk temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmanın büyük bölümünde üstünlüğünü koruyarak sezonun 3. galibiyetine ulaştı. Beşiktaş ise EuroLeague'deki 4. mağlubiyetini aldı.

ANADOLU EFES İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Anadolu Efes, Malcolm ve Saric'in etkili performanslarıyla ilk periyodu 29-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan lacivert-beyazlılar, farkı 21 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 57-36 üstün gitti.

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNMEYE ÇALIŞTI

İkinci yarıya 10-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş, farkı 11 sayıya kadar indirdi. Siyah-beyazlılar, Metecan Birsen'in üç sayılık basketiyle üçüncü periyodun son bölümünde farkı 7 sayıya çekti. Anadolu Efes, final periyoduna 68-60 önde girdi.

Son çeyrekte Payne'in üç sayılık basketleriyle yeniden üstünlüğünü pekiştiren Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-80 galip ayrıldı.

EUROLEAGUE'DE ANADOLU EFES'İN 3. GALİBİYETİ

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 7 maçta 3. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş ise 7. hafta sonunda 4. yenilgisini alarak organizasyondaki yoluna 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle devam etti.