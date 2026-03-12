Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 31. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda KK Crvena zvezda ile karşı karşıya gelecek.
Belgrade Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak.
Avrupa Ligi’nde 29 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle zirvede yer alıyor.
İstanbul’da iki ekip arasında oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 86-81’lik skorla kazandı.
İki takımın oynadığı son 5 karşılaşmanın 4’ünde Sırbistan temsilcisi galip gelirken Fenerbahçe Beko bu dönemdeki tek zaferini deplasmanda 96-91’lik skorla elde etti.