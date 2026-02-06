Anadolu Efes, EuroLeague’de Zalgiris’i 92-82 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı. Maçta ilk periyot 25-24 Efes üstünlüğüyle geçilirken, devreye lacivert-beyazlılar 47-45 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Efes’e karşı Zalgiris toparlandı ve son çeyreğe 67-65 önde girdi.
Son periyotta büyük çekişme yaşandı; Zalgiris’in 71-65’lik üstünlüğüne rağmen Anadolu Efes, 11-0’lık seri ile skoru 76-71’e getirdi. Son 3 dakika 8 saniyede rakibine sayı şansı tanımayan Efes, 13-0’lık seriyle maçı 92-82 kazandı.