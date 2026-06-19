İtalya basketbolunun köklü kulübünden yapılan resmi açıklamada, aynı zamanda Almanya Erkek Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran 47 yaşındaki deneyimli İspanyol başantrenör Alex Mumbru ile resmi sözleşmenin imzalandığı duyuruldu.

OYUNCULUKTAN ZİRVEYE UZANAN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Avrupa basketbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Alex Mumbru, parkelerden kenar yönetimine uzanan istikrarlı kariyeriyle dikkat çekiyor:

İlk Adım (Bilbao Basket): Efsanesi olduğu ve 2018 yılında profesyonel oyunculuk kariyerini noktaladığı Bask temsilcisi Bilbao Basket'te hemen başantrenörlüğe adım attı ve burada 4 sezon boyunca önemli bir deneyim kazandı.

EuroLeague Tecrübesi (Valencia): 2022-2024 yılları arasında bir diğer İspanyol devi Valencia Basket'in başına geçerek EuroLeague arenasındaki taktik becerilerini sergiledi.

Almanya ile Avrupa Şampiyonluğu: 2024 yılında başına geçtiği Almanya Milli Takımı ile tarihi bir başarıya imza atan Mumbru, EuroBasket 2025’te altın madalya kazanarak Avrupa'nın en elit koçları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

BOLOGNA'DA HEDEF YENİDEN ZİRVE

İtalyan ekibi, modern basketbol ekolünün yükselen değerlerinden biri olan Mumbru ile anlaşarak hem İtalya Ligi'nde hem de EuroLeague'de yeniden zirveye oynayacak iddialı bir yapının temelini atmayı hedefliyor. Genç ve başarıya aç İspanyol çalıştırıcının, milli takımdaki görevinin yanı sıra kulüp düzeyinde Bologna ile nasıl bir grafik çizeceği basketbol kamuoyunda şimdiden merak konusu oldu.