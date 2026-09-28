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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa basketbolunda yapay zeka dönemi başlıyor. EuroLeague Basketball, 2026-27 sezonunda EuroLeague ve BKT EuroCup karşılaşmalarındaki hakem atamalarında yapay zeka destekli yeni bir sistemin kullanılacağını açıkladı.

Yeni uygulamayla birlikte her hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakem üçlülerinin belirlenmesinde otomasyondan yararlanılacak.

EUROLEAGUE RESMEN DUYURDU

Euroleague Basketball'dan yeni sisteme ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Euroleague Basketball olarak hem EuroLeague hem de BKT EuroCup’ta her hafta görev yapacak hakem kadrolarını belirleyecek yapay zekâ destekli yeni hakem atama sistemini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.”