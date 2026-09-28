Avrupa basketbolunda yapay zeka dönemi başlıyor. EuroLeague Basketball, 2026-27 sezonunda EuroLeague ve BKT EuroCup karşılaşmalarındaki hakem atamalarında yapay zeka destekli yeni bir sistemin kullanılacağını açıkladı.

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Yeni uygulamayla birlikte her hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakem üçlülerinin belirlenmesinde otomasyondan yararlanılacak.

EuroLeague'de yapay zeka dönemi: Resmen açıklandı - Resim : 2

EUROLEAGUE RESMEN DUYURDU

Euroleague Basketball'dan yeni sisteme ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Euroleague Basketball olarak hem EuroLeague hem de BKT EuroCup’ta her hafta görev yapacak hakem kadrolarını belirleyecek yapay zekâ destekli yeni hakem atama sistemini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.”