EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes bu akşam sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Anadolu Efes, EuroLeague’de bu sezon çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 12 yenilgi aldı. EuroLeague’de çıktığı son 2 maçı da kazanan Fenerbahçe ise deplasmanda İspanya'nın Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE’NİN DEPLASMAN SINAVI

Fenerbahçe, haftanın kapanış gününde İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı lacivertli ekip, EuroLeague’de oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Baskonia ise 18 maçta 6 galibiyet elde etti.

ANADOLU EFES EVİNDE KIZILYILDIZ SINAVINDA



Anadolu Efes, EuroLeague’in 19. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak müsabaka öncesinde lacivert beyazlılar, 18 maçlık periyotta istediği performansı sergileyemedi. Rakip Kızılyıldız ise 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligin 9. basamağında yer alıyor.