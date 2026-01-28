Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı

EuroLeague'de temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Mücadele, yarın saat 20.45’te başlayacak.

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 1

EuroLeague’in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 2

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, yarın saat 20.45’te başlayacak.

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 3

EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker liderliğinde son haftalarda sergilediği performansla formda bir görüntü çiziyor.

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 4

Sarı-lacivertli ekip, organizasyondaki son 15 maçının 13’ünü kazanarak dikkat çekti. Bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 16 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya averajla ikinci sırada girdi.

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 5

ANADOLU EFES ÇIKIŞ PEŞİNDE

Anadolu Efes ise Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. EuroLeague’de son 8 maçını kaybeden lacivert-beyazlı ekip, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 6

Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamayan ve sezon içinde başantrenör değişikliğine giden Efes, Avrupa Ligi’nde aldığı 6 galibiyetle averajla 19. sırada yer alıyor.

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 7

Anadolu Efes, sezonun 6. haftasında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe Beko’ya 79-69 mağlup olmuştu.

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 8

26. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, EuroLeague’de 26. kez karşı karşıya gelecek.

EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı - Resim: 9

2014’ten bu yana oynanan 25 maçın 17’sini Fenerbahçe Beko, 8’ini Anadolu Efes kazandı.

