EuroLeague’in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
EuroLeague’de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı
EuroLeague'de temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Mücadele, yarın saat 20.45’te başlayacak.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, yarın saat 20.45’te başlayacak.
EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker liderliğinde son haftalarda sergilediği performansla formda bir görüntü çiziyor.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyondaki son 15 maçının 13’ünü kazanarak dikkat çekti. Bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 16 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya averajla ikinci sırada girdi.
ANADOLU EFES ÇIKIŞ PEŞİNDE
Anadolu Efes ise Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. EuroLeague’de son 8 maçını kaybeden lacivert-beyazlı ekip, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor
Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamayan ve sezon içinde başantrenör değişikliğine giden Efes, Avrupa Ligi’nde aldığı 6 galibiyetle averajla 19. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, sezonun 6. haftasında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe Beko’ya 79-69 mağlup olmuştu.
26. RANDEVU
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, EuroLeague’de 26. kez karşı karşıya gelecek.
2014’ten bu yana oynanan 25 maçın 17’sini Fenerbahçe Beko, 8’ini Anadolu Efes kazandı.