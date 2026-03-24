İspanya’nın başkenti Madrid’de EuroLeague’in 33. haftasında oynanan Real Madrid-Hapoel Tel Aviv maçı öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmış, İspanya hükümeti ve Madrid polisinin değerlendirmeleri sonrası karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Karar öncesinde ve maç saatine yakın dakikalarda salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

SALON ÖNÜNDE FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇTILAR

Movistar Arena önünde toplanan protestocular, İsrail’i hedef alan gösteri düzenledi. “Soykırım ile oynanmaz” yazılı pankartlar taşıyan grup, Filistin bayrakları açarak sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi.

STK’LARDAN ÇAĞRI

Sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen protestocular, İsrail takımlarının uluslararası spor organizasyonlarına katılımının engellenmesi gerektiğini savundu.

Yapılan açıklamalarda, sporun siyasi ve askeri politikaların aracı haline getirilmemesi gerektiği vurgulandı.

BASKETBOL OYNAYARAK PROTESTO ETTİLER

Öte yandan bir grup gösterici, salon dışında kendi aralarında basketbol oynayarak farklı bir protesto yöntemi tercih etti. Bu eylem, sosyal medyada da geniş yankı buldu.