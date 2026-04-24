EuroLeague’de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri netleşti. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda şampiyonluk yolunda kritik mücadeleler başlıyor.

(1) Olympiacos – AS Monaco (8)
(2) Valencia – Panathinaikos (7)
(3) Real Madrid – Hapoel Tel Aviv (6)
(4) Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas (5)

Zorlu eşleşmelerin dikkat çektiği play-off turunda takımlar, Final Four’a yükselmek için parkede kıyasıya mücadele verecek. Özellikle Fenerbahçe Beko’nun Zalgiris Kaunas karşısındaki serisi büyük heyecana sahne olacak.

EuroLeague’de Fenerbahçe Beko–Zalgiris serisinin maç programı netleştiEuroLeague’de Fenerbahçe Beko–Zalgiris serisinin maç programı netleştiSpor