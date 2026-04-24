EuroLeague’de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri netleşti. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda şampiyonluk yolunda kritik mücadeleler başlıyor.
The only bracket that matters now - the playoff scene is set.— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026
Time to begin 🔥#F4GLORY pic.twitter.com/NaTqTqwteL
(1) Olympiacos – AS Monaco (8)
(2) Valencia – Panathinaikos (7)
(3) Real Madrid – Hapoel Tel Aviv (6)
(4) Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas (5)
Zorlu eşleşmelerin dikkat çektiği play-off turunda takımlar, Final Four’a yükselmek için parkede kıyasıya mücadele verecek. Özellikle Fenerbahçe Beko’nun Zalgiris Kaunas karşısındaki serisi büyük heyecana sahne olacak.