FIBA EuroLeague Kadınlar’da 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Galatasaray'ın yıldızı Dorka Juhasz seçildi.

İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6’lı Final organizasyonu kapsamında Edificio Pignatelli’de “sezonun en iyileri” için ödül töreni gerçekleştirildi. Başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucunda, Galatasaray Çağdaş Faktoring forması giyen Juhasz, sezonun en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Macar basketbolcu, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.

Ödül sonrası açıklama yapan Juhasz, “Şok içindeyim. Çok mutlu oldum. Ödül kazanan herkesi tebrik ediyorum. Takımım olmadan bu noktada olamazdım. Benim için çok değerliler. Hepsiyle gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.