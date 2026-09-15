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Kaynak: AA

Basketbol Avrupa Ligi, 2026-27 sezonu öncesinde oyun kurallarında kapsamlı değişikliklere gittiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeler, 2026'da ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Basketbol Süper Kupası'nın yanı sıra EuroLeague ve BKT EuroCup karşılaşmalarında uygulanacak.

TEKNİK FAULLER İKİ KATEGORİYE AYRILDI

Yeni sistemde teknik fauller Kategori 1 ve Kategori 2 olmak üzere ikiye ayrılacak.

Kategori 1 teknik fauller, diskalifiye sürecinde dikkate alınacak. Saygısız iletişim, rakibi kışkırtma, oyuncunun görüşünü engelleme ve faul taklidi gibi davranışlar bu kapsamda değerlendirilecek.

Kategori 2 teknik fauller ise diskalifiye sebebi sayılmayacak. Oyunu geciktirme, smaç sonrasında potaya asılı kalma ve son serbest atış sırasında savunma oyuncusunun topa müdahalesi bu kategoride yer alacak.

SPORTMENLİK DIŞI FAUL SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Sportmenlik dışı fauller de yeni sezonda "bozucu faul" ve "ağır faul" şeklinde iki farklı kuralla değerlendirilecek.

Bozucu faul, oyun akışını kesen ve rakibi dezavantajlı duruma düşüren ancak ciddi olmayan temasları kapsayacak. Hızlı hücumu kesmek veya çeyreğin son bölümünde süreyi durdurmak amacıyla yapılan fauller bu grupta değerlendirilecek.

Ağır faul ise meşru bir basketbol hareketi olmayan, dikkatsiz, şiddetli veya tehlikeli temaslar için uygulanacak.

Her iki faul türünde de eski sportmenlik dışı faulle aynı ceza uygulanacak ancak yalnızca ağır fauller diskalifiye hesabına dahil edilecek.

DİSKALİFİYE KRİTERLERİ YENİLENDİ

Bir oyuncu, 2 Kategori 1 teknik faul, 2 kasti faul veya bunlardan birer tane alması halinde diskalifiye edilecek.

Başantrenörler ise 2 kişisel Kategori 1 teknik faul veya yedek kulübesiyle bağlantılı 3 Kategori 1 teknik faul sonrasında diskalifiye edilecek.

İTİRAZ HAKKINA 38 DAKİKA SINIRI

Başantrenörlerin maç başına iki itiraz hakkı bulunmaya devam edecek. Ancak bu haklardan biri karşılaşmanın ilk 38 dakikasında kullanılmazsa kaybedilecek.

Yeni kuralların en dikkat çekici maddelerinden biri de hızlı hücumlara yönelik olacak. Başantrenör veya takımın yedek kulübesi listesinde bulunan herhangi bir kişinin sahaya girerek rakibin hızlı hücumuna müdahale etmesi halinde başantrenör otomatik olarak diskalifiye edilecek.

ARTIK ÖNCE UYARI YAPILMAYACAK

Hakemler, oyuncuların davranışları veya kendini yere atma ve hakemi aldatmaya yönelik hareketleri nedeniyle teknik faul vermeden önce uyarıda bulunmayacak.

Oyunun geciktirilmesine ilişkin ihlallerde ise mevcut uyarı uygulaması devam edecek.