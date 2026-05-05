Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off turunun üçüncü mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zalgirio Arena’da gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 20.00’de başlayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle tamamlayarak averajla 4. basamakta yer almış ve play-off aşamasında Zalgiris ile eşleşmişti.

Serinin ilk iki maçında sahasında avantajını kullanan sarı-lacivertliler, oynadığı karşılaşmaları kazanarak önemli bir üstünlük elde etti.

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayı da kazanarak seride durumu 3-0’a taşımayı ve Dörtlü Final’e yükselmeyi amaçlıyor.

Üç galibiyete ulaşan ekibin tur atlayacağı seride, ihtiyaç duyulması halinde dördüncü maç 8 Mayıs’ta Litvanya’da oynanacak. Beşinci karşılaşma ise gerekirse 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak.