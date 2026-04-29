Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci karşılaşmasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris’i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Son EuroLeague şampiyonu unvanını taşıyan Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle tamamlayarak averaj farkıyla 4. basamakta yer almış ve play-off turunda Zalgiris ile eşleşmişti.

Saha avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında oynadığı serinin ilk maçını 89-78’lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmadan da galip ayrılarak avantajını korumayı ve seride 2-0 üstünlük yakalamayı amaçlıyor.

Üç galibiyete ulaşan tarafın dörtlü finale yükseleceği serinin üçüncü karşılaşması 6 Mayıs’ta oynanacak, gerekmesi halinde dördüncü maç 8 Mayıs’ta Litvanya’da gerçekleştirilecek. Serinin beşinci maçı ise ihtiyaç duyulursa 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak.