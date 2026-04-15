Normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off’a katılacak son takım da netleşecek. Olympiakos, Valencia Basket, Real Madrid Baloncesto, Hapoel IBI Tel Aviv ve Fenerbahçe Beko play-off biletini garantileyen ekipler arasında yer aldı.

Ayrıca 7 ile 10. sıra arasındaki takımların yer alacağı play-in eşleşmeleri de son haftanın ardından kesinleşecek. İlk 6 sırada yer alan ekipler doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

Play-in sisteminde 7 ile 8. sıradaki takımların mücadelesinin kazananı 7. sıradan play-off’a yükselecek. Kaybeden ekip ise 9-10 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve son bileti alacak takım belirlenecek.

FENERBAHÇE BEKO İLK 4 İÇİN KRİTİK VİRAJDA

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşılaşacak. LDLC Arena’daki mücadele TSİ 21.00’de başlayacak.

Son 8 maçta 7 kez kaybederek düşüş yaşayan sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle tamamlayıp ilk 4 şansını korumayı hedefliyor. 23 galibiyet ve 14 yenilgiyle 5. sırada bulunan Fenerbahçe’nin ilk 4’e girebilmesi için sadece kazanması yetmeyecek; rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekecek.

Hapoel IBI ile eşleşme ihtimalinde saha avantajı İsrail ekibinde olacak ve Fenerbahçe iç saha maçlarını farklı ülkelerde oynamak zorunda kalacak.

ANADOLU EFES SEZONU DEPLASMANDA KAPATIYOR

Anadolu Efes, Avrupa Ligi sezonunun son maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.15’te başlayacak.

37 maçta 12 galibiyet alan Anadolu Efes sezonu alt sıralarda tamamlarken, Panathinaikos ise ilk 6 hedefi için kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 38. ve son hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko

21.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Virtus Bologna (İtalya)

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Partizan (Sırbistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

21.45 Real Madrid (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



17 Nisan Cuma:

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Paris Basketbol (Fransa)

20.30 Monaco (Fransa)-Hapoel IBI (İsrail)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Valencia Basket (İspanya)

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Anadolu Efes

21.30 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)