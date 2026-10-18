EuroLeague'de gelecek sezon uygulanması planlanan yeni formatın ayrıntıları belli olmaya başladı.

İtalya'da gerçekleştirilen hissedarlar toplantısının ardından ligdeki takım sayısının 24'e çıkarılmasının onaylandığı açıklanırken EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, organizasyonun geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sırbistan'da Radar Forum programına konuk olan Bodiroga, mevcut 20 takımlı formatın değişeceğini ve yeni sistemde iki ayrı konferansın yer alacağını duyurdu.

'EUROLEAGUE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ'

EuroLeague'in son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini belirten Dejan Bodiroga, organizasyonun seyirci ve yayın rakamlarına dikkat çekti.

Bodiroga, EuroLeague'in mevcut durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"EuroLeague şu an hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Belirlediğimiz plan ve program doğrultusunda büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Birkaç ayrıntıyla EuroLeague’in mevcut durumunu daha iyi anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz sezon salonlarımızı dolduran 3 milyon 300 binden fazla taraftarımız vardı. Maçlarımız ise sezon boyunca televizyon ekranlarından 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Bu, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek rakam.

Ayrıca sosyal medyada da büyük bir büyüme görüyoruz ve rekorlar kırıyoruz. Bütün rakamlara baktığınızda EuroLeague’in çok olumlu bir ivme yakaladığını söyleyebilirsiniz. İtalya’da bir araya gelmemizin nedenlerinden biri de buydu. EuroLeague’in geleceğini konuşmak ve bundan sonraki adımlarımızın neler olacağını değerlendirmek istedik."

24 TAKIM VE İKİ KONFERANSLI SİSTEM

EuroLeague Başkanı Bodiroga, organizasyonun genişleme planlarını açıklarken yeni formatta 24 takımın iki ayrı konferansta mücadele edeceğini belirtti.

Mevcut sistemde bütün takımların birbirleriyle karşılaştığını hatırlatan Bodiroga, yeni düzende konferansların hangi kriterlere göre oluşturulacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

Bodiroga, planlanan değişikliklere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"EuroLeague’in bundan sonraki adımları genişleme ve kalıcı lisans (franchise) sistemi olacak. Gelecek yıl mevcut 20 takımlı formatı değiştireceğiz. Şu an bütün takımların birbirleriyle karşılaştığı bir sistemimiz var. Yeni formatta ise 24 takım yer alacak ve iki ayrı konferans olacak. Bu konferansların hangi kriterlere göre belirleneceğine henüz karar vermedik.

Kalıcı lisanslar da gündemimizde. Bu konuda çok büyük bir talep var ve çok sayıda teklif alıyoruz. EuroCup’tan gelen kulüpler olduğu gibi EuroCup dışındaki kulüpler de bulunuyor. Bu kulüpler bize bağlayıcı teklifler sundular ve gelecekte EuroLeague’in bir parçası olmak istediklerini açıkça ortaya koydular."