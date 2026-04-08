Toplam 20 takımın yer aldığı ligde normal sezon bitimine iki maç kala Yunan temsilcisi Olympiakos ile İspanyol ekibi Valencia play-off biletini aldı.

Olympiakos üst üste beşinci kez play-off’a kalırken, Valencia 15 yıl aradan sonra bu başarıyı elde etti.

FENERBAHÇE BEKO'YA TEK GALİBİYET YETİYOR

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve 3. sıraya gerileyen Fenerbahçe Beko'ya kalan iki maçta bir galibiyet play-off için yeterli olacak.

Sahasında yarın Real Madrid'i ağırlayacak sarı-lacivertliler, normal sezonun son maçına 16 Nisan Perşembe günü Fransa'da LDLC Asvel karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Beko, iki maçı kaybetse bile diğer maçların sonuçlarına göre de ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalabilir.

Öte yandan sarı-lacivertliler, play-off'ta saha ve seyirci avantajını elde edebilmek için kalan iki maçta ilk 4'teki yerini korumaya çalışacak.

İLK 6 DOĞRUDAN PLAY-OFF'A

Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar doğrudan play-off'a yükseliyor.

Ligi 7 ila 10. sırada tamamlayan ekipler ise play-in oynayacak. Play-in'in ilk maçlarında 7-8, 9-10 eşleşmesi olacak. Ligi 7. ve 8. bitiren takımların arasında oynanacak maçın galibi play-off'a yükselecek. Bu eşleşmenin mağlubu ise 9-10 eşleşmesinden gelen takımla final oynayacak ve kazanan takım 8. ve son play-off biletini alacak.

Play-in maçları tek maç eleme sistemi üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. Play-off'lar da ise 3 galibiyet ulaşan takım adını Atina'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yazdıracak.