EuroLeague 25. hafta derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 79-62 mağlup etti. Maça Nicolo Melli, Bonzie Colson, Talen Horton-Tucker, Tarık Biberovic ve Khem Birch beşiyle başlayan ev sahibi ekip, ikinci çeyreğe 25-8 üstün girdi ve soyunma odasına 39-25 önde gitti.

TALEN HORTON-TUCKER FARK YARATTI

Üçüncü çeyrekte farkı açan Fenerbahçe, karşılaşmayı baştan sona üstün götürdü. Talen Horton-Tucker, kaydettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de üst üste 4. kez kazanarak 17. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 9. maç üst üste kaybetti.

Sarı-lacivertliler bir sonraki maçta Barcelona’ya, lacivert-beyazlılar ise Valencia’ya konuk olacak.