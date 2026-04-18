EuroLeague’de normal sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe Beko’nun Playoff turunda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacağı kesinleşti. Serinin maç programı da resmen açıklandı.
Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, seriye saha avantajıyla başlayacak. Üç galibiyete ulaşan takım Final Four’a yükselme hakkı kazanacak.
SERİNİN MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak play-off serisinin takvimi şu şekilde:
1.Maç: Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 28 Nisan Salı | 20.45
2.Maç: Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 30 Nisan Perşembe | 20.45
3.Maç: Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko | 5/6 Mayıs 2026 | saati belli olacak
4.Maç (gerekirse): Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko | 7/8 Mayıs 2026 | saati belli olacak
5.Maç (gerekirse): Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 12/13 Mayıs Salı | saati belli olacak