Fransa temsilcisi Monaco ile İspanyol devi Barcelona, yarın Gaston Medecin Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.30’da başlayacak.

Play-in’in ilk ayağında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR’a deplasmanda 87-79 mağlup olan Monaco, play-off umutlarını sürdürmek için sahasında Barcelona karşısına çıkacak.

Barcelona ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı evinde 80-72 mağlup ederek bu kritik karşılaşmaya yükseldi.

Mücadelenin kazananı, play-off turunda normal sezon lideri Olympiakos ile eşleşecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle:

Olympiakos - Monaco/Barcelona

Fenerbahçe Beko - Zalgiris

Real Madrid - Hapoel IBI

Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR