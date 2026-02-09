EuroLeague’de ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP), Olympiacos’un forveti Sasha Vezenkov seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, “Olympiacos Piraeus’un forveti, takımını 6-1’lik galibiyet serisine taşırken bu sezon EuroLeague’de görülen en eksiksiz, verimli ve baskın performanslardan birini sergileyerek Ocak Ayı MVP’si olmuştur” denildi.

Kariyerinde Aris, Barcelona ve NBA ekibi Sacramento Kings formaları da giyen 30 yaşındaki Bulgar oyuncu, ocak ayında EuroLeague’de 23,6 sayı ve 6,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.