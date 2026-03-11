Türkiye temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın Almanya’da Bayern Münih’e konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise 13 Mart Cuma günü Sırbistan’da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
EuroLeague’de Anadolu Efes 9 galibiyet, 21 mağlubiyetle 19. sırada bulunurken, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda oturuyor.
Avrupa Ligi'nde 31. haftanı programı (TSİ) şöyle:
BUGÜN:
22.45 Virtus Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)
YARIN:
21.00 Monaco (Fransa)-Olympiacos (Yunanistan)
22.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kosner Baskonia (İspanya)
22.30 Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes
22.45 Real Madrid (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)
23.00 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)
23.00 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)
13 MART CUMA:
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko
22.30 Barcelona (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)