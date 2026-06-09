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EuroLeague Basketball Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda organizasyonun geleceğini masaya yatırdı.

FENERBAHÇE'NİN LİSANSI UZATILDI

EuroLeague yönetimi, ASVEL ile birlikte Fenerbahçe Beko'nun uzun vadeli lisansının uzatılmasını onayladı.

Bu kararla birlikte sarı-lacivertli kulüp, Avrupa basketbolunun en üst organizasyonundaki yerini güvence altına aldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Toplantıda 2026-27 sezonu için dağıtılacak tek yıllık wild card'lar da gündeme geldi.

EuroLeague yönetimi, aday kulüplerle ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü açıklarken, nihai kararın ay sonunda yapılacak yönetim kurulu toplantısında verileceğini duyurdu.

Wild card için en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Beşiktaş GAIN'in EuroLeague'deki geleceği de bu toplantıda netleşecek.

TÜRK BASKETBOLUNUN GÖZÜ EUROLEAGUE'DE

Fenerbahçe Beko lisansını garanti altına alırken, Beşiktaş GAIN'in de wild card alması halinde Türkiye'nin EuroLeague'deki temsilci sayısı artabilir.