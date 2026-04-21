Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası final serisinin ilk maçında yarın Fransa ekibi Cosea JL Bourg’u sahasında ağırlayacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, normal sezonda yer aldığı B Grubu’nu Cosea JL Bourg’un önünde zirvede bitirdi.

İki galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seriyi kazanması halinde Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa Ligi’nde yer alma hakkı elde edecek.

TEK EKSİK KAMAGATE

Beşiktaş GAİN’de final serisi öncesinde tek eksik isim pivot Ismael Kamagate oldu.

Siyah-beyazlıların Fransız oyuncusunun sakatlığı nedeniyle final serisinde forma giymesi beklenmiyor.

NORMAL SEZONU LİDER TAMAMLADI

Beşiktaş GAİN, Avrupa Kupası’nda normal sezonu B Grubu’nda ilk sırada bitirdi.

Siyah-beyazlı takım, oynadığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak averajla liderliği elde etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, doğrudan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

RAKİP İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Cosea JL Bourg ise aynı grubu ikinci sırada tamamladı.

Fransız temsilcisi de 13 galibiyet ve 5 yenilgi almasına rağmen averaj farkıyla ikinci basamakta kaldı.

Bu sonuçla onlar da çeyrek finalden itibaren yoluna devam etti.

FİNALE GİDEN YOL

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, çeyrek final ve yarı final aşamalarını geçerek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Dolomiti Energia’yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 77-76’lık skorla galip ayrılarak yarı finale çıktı. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni seride 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, finale yükselen ilk takım oldu.

Cosea JL Bourg ise çeyrek finalde Cedevita Olimpija’yı 83-79 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde Türk Telekom’u 2-1 ile geçen Fransız ekibi, finale adını yazdırarak Beşiktaş’ın rakibi oldu.

NORMAL SEZONDA ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş GAİN, normal sezonda rakibiyle oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı maçı 90-60, deplasmandaki mücadeleyi ise 103-99 kazandı.

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

ALTINCI RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası’nda altıncı kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların önceki maçlarda 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip, 2023-2024 sezonunda yarı finalde karşılaşmış ve Fransız temsilcisi seriyi 2-1 kazanarak finale yükselmişti.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Beşiktaş GAİN, bu sezon Avrupa Kupası’nda iç sahada oynadığı tüm maçları kazandı.

Grup aşaması, çeyrek final ve yarı final dahil olmak üzere toplam 11 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu maçların tamamını kazanırken bir karşılaşmayı da farklı bir salonda oynayıp galip geldi.

SAHA AVANTAJI SİYAH-BEYAZLILARDA

Final serisinde saha avantajı, grubunu lider bitiren Beşiktaş GAİN’de bulunuyor.

Serinin ilk maçı Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde, ikinci karşılaşma ise 28 Nisan’da Ekinox Salonu’nda oynanacak.

Serinin üçüncü maça uzaması halinde şampiyonu belirleyecek son karşılaşma 1 Mayıs’ta yeniden Beşiktaş’ın sahasında yapılacak.