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Kaynak: AA

Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak 2021-2022 sezonunun başından itibaren Fransa ekibi Monaco'da görev yapan 35 yaşındaki oyun kurucu ve şutörle 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kariyerinde NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets formalarını giyen Mike James, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco ekiplerinde mücadele etti.

Başarılı basketbolcu, kariyeri boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası kupaya uzanırken, 2024 yılında EuroLeague'in En Değerli Oyuncusu seçildi. James, 2025 yılında ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesine adını yazdırdı.