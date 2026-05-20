Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek. Final organizasyonunda son şampiyon Fenerbahçe Beko ile birlikte İspanyol ekipleri Real Madrid ve Valencia Basket ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos mücadele edecek.

1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun en büyük kulüp organizasyonunda Real Madrid, toplam 11 kez şampiyonluğa ulaştı. İspanyol devi, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında kupayı kazanmayı başardı.

Normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos ise organizasyonda bugüne kadar üç kez mutlu sona ulaştı. Yunan ekibi ilk kupasını 1997 yılında kazanırken, 2012 ve 2013’te de üst üste şampiyonluk elde etti.

Fenerbahçe Beko da Avrupa basketbolunun zirvesine iki kez çıkmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, ilk EuroLeague kupasını 2017 yılında İstanbul’da kaldırırken, ikinci şampiyonluğunu ise 2025’te Abu Dabi’de yaşadı.

Bu sezon dikkat çeken ekiplerden Valencia Basket ise tarihinde ilk kez Dörtlü Final’de boy gösterecek. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan İspanyol temsilcisi, play-off turunda Panathinaikos’u eleyerek önemli bir başarı elde etti. Valencia, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

EuroLeague tarihinde Real Madrid’in ardından en fazla kupa kazanan ekipler arasında CSKA Moskova ve Panathinaikos bulunuyor. Rus temsilcisi organizasyonda 8 kez şampiyon olurken, Panathinaikos ise 7 kez kupayı müzesine götürdü.

Turnuva tarihinde Maccabi Tel Aviv 6, Varese 5, EA7 Emporio Armani Milan, ASK Riga ve Split üçer kez şampiyonluk yaşadı. Barcelona, Virtus Bologna, Anadolu Efes, Cantu ve Cibona ise ikişer kez kupaya uzandı.

Ayrıca Dinamo Tiflis, Joventut Badalona, Zalgiris, Bosna, Virtus Roma, Partizan ve Limoges da organizasyonda birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2000-2001 sezonunda ise FIBA ile ULEB arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Avrupa’da iki farklı organizasyon düzenlendi. FIBA tarafından organize edilen Suprolig’de 20 takım mücadele ederken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi’ni gerçekleştirdi.

Paris’te oynanan Suprolig Dörtlü Finali’nde Panathinaikos’u 81-67 mağlup eden Maccabi şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Ligi’nde ise Kinder Bologna, final serisinde TAU Ceramica’yı 3-2 geçerek kupanın sahibi oldu.

FIBA ile ULEB’in anlaşmasının ardından Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren EuroLeague adıyla düzenlenmeye başladı.

Avrupa basketbolunda Dörtlü Final sistemi ise 1988 yılında uygulanmaya başladı. Daha önce çift maç ve tarafsız sahada tek karşılaşma formatıyla oynanan finaller, 1988’den itibaren mevcut sistemle gerçekleştirilmeye devam etti.