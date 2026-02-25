EuroLeague 29. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Partizan’ı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler, Wade Baldwin, Mika Jantunen, Bonzie Colson, Tarık Biberovic ve Khem Birch beşiyle başladı.

Maçın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçerken, ilk çeyrek 20-20’lik eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta Fenerbahçe’nin 4-0’lık serisine Partizan 9-0 ile karşılık verdi ve 15. dakikayı 31-29 üstün geçti. Soyunma odasına da Sırp ekibi 39-35 önde girdi.

Üst üste top kayıpları yapan Partizan karşısında kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe, 26. dakikada skoru 45-45’e getirdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bölümde son anlarda etkili oynayan ev sahibi, final periyoduna 57-56 önde girdi.

Son çeyreğe taraftar desteğiyle başlayan Fenerbahçe, Tarık Biberovic ve Horton-Tucker ile sayılar buldu, savunmada da etkili oldu. 35. dakikayı 66-60 önde kapatan sarı-lacivertliler, rakibin 5-0’lık serisine 5-2 ile karşılık vererek son 2,5 dakikaya 71-67 üstün girdi.

Kalan sürede çekişme devam etti, ancak Horton-Tucker ve Biberovic son saniyelerde serbest atış çizgisinde hata yapmayarak maçı 81-78 kazanan Fenerbahçe Beko, 29. haftada galibiyetini aldı.