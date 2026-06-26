Kaynak: AA

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, EuroLeague'de sadece mücadele etmek için yer almayacaklarını belirterek, hedeflerinin önce play-off, ardından şampiyonluk olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, EuroLeague'deki hedeflerinin üst sıralar olduğunu vurguladı.

Arseven'in açıklaması şu şekilde:

“EuroLeague’de alt sıralarda, averaj takımı olmak gibi bir niyetimiz yok. Üst sıraları hedefleyeceğiz. İlk hedefimiz Playoff, sonrasında şampiyonluk yolu Beşiktaş’ı bekliyor diyebilirim. Dün akşam başkanımız Serdal Adalı ile telefonda bir görüşme yaptık. Yurt dışında olduğum için yüz yüze görüşemedik. Başkanımız, sponsorlar konusunda bize büyük destek verecek. İyi sponsorlarla çok başarılı bir takım kurma hedefimiz var. Dusan Alimpijevic, Nedim Yücel ve basketbol yönetim kurulu, Beşiktaş’ı en iyi yerlere getirecektir.”